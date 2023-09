Japonski ribiči bodo izpuste vode iz Fukušime poskušali ustaviti s tožbo

Več kot sto japonskih ribičev in prebivalcev, ki živijo okoli jedrske elektrarne Fukušima, bo ta teden z vložitvijo tožbe poskušalo ustaviti izpuščanje hladilne vode iz poškodovane nuklearke v Pacifik. Tožniki izpostavljajo prelomljeno obljubo oblasti in opozarjajo, da bo izpuščanje vode prizadetim v nesreči leta 2011 prineslo nove težave.

Potres in cunami sta pred 12 leti terjala okoli 18.000 življenj, v jedrski elektrarni v Fukušimi pa sta povzročila taljenje jedra treh reaktorjev. Vode, ki so jo uporabili za hlajenje ostankov še vedno zelo radioaktivnih reaktorjev, so v Pacifik začeli izpuščati 24. avgusta. Odločitev japonskih oblasti je naletela na številna nasprotovanja, med drugim japonskih ribičev, ki se bojijo, da bo izpuščanje vode v morje izničilo vse napore, ki so jih v zadnjih 12 letih vlagali v utrditev njihove industrije.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bo več kot sto tožnikov v petek vložilo tožbo, s katero bodo poskušali zaustaviti izpuščanje vode. »Vlada ni držala obljube, da bo pred takšno potezo pridobila soglasje ribičev. Gre za napačno odločitev, ki ji nasprotujejo ne le ribiči v Fukušimi, ampak v celotni državi,« je v imenu tožnikov poudarila Sugie Tanji.

Ribiška tržnica FOTO: Philip Fong/AFP

Kot je dodala, je izpuščanje vode v Pacifik nedopustno, tistim, ki jih je prizadela katastrofa leta 2011, pa bo po njenih besedah prinesla še dodatno trpljenje. Potezi japonskih oblasti ostro nasprotuje tudi Kitajska, ki je med drugim prepovedala uvoz japonske morske hrane.

Kot navaja AFP, so bili japonski uradniki v zadnjem tednu bombardirani s klici s Kitajske. Mestne oblasti v Tokiu so jih med 24. in 31. avgustom dobile 34.300.

Japonske oblasti se medtem trudijo pomiriti javnost, da so ribe in drugi morski proizvodi varni. Prejšnji teden sta premier Fumio Kišida in ameriški odposlanec na Japonskem Rahm Emanuel pred televizijskimi kamerami jedla ribo iz Fukušime.