Japonsko zajelo močno sneženje

Prebivalce so pozvali, naj ostanejo doma. FOTO: Foto Behrouz Mehriz/AFP

Sever Japonske in obale ob Japonskem morju je danes prizadel močan snežni vihar, ki podira strehe, številni domovi so poplavljeni, moten je tudi promet, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po poročanju japonskih časnikov so na prizadetih območjih zaprli skoraj 600 šol ter odpovedali približno 70 letov in več kot 200 vlakov.Kot poroča časnik Hokaido Shimbun, je snežni metež danes najbolj prizadel otok Hokaido. V mestu Minamifurano je v snežnem viharju obtičalo približno 100 avtomobilov. Piha močan veter, na rtu Erimo na otoku Hokaido so zabeležili sunek vetra s hitrostjo 162 kilometrov na uro.Japonski meteorologi za severovzhod države in obale ob Japonskem morju tudi za sredo napovedujejo obilne snežne padavine, visoke valove in močan veter.Japonska meteorološka služba je opozorila, da območju v sredo grozi najmočnejša nevihta v zadnjih letih. Prebivalce je pozvala, naj ostanejo doma.Do srede zvečer naj bi v regiji Hokuriku zapadlo do 70 centimetrov snega, na severovzhodu Japonske pa do 60 centimetrov, poroča DPA.