Javljajo se kandidati za predsednika, Macron dela

Poletne lahkotnosti je tudi v politiki konec. V francoski politiki bo sploh šlo zares zaradi bližajočega se volilnega leta 2022. Zanimanja za nastop na predsedniških volitvah 10. in 24. aprila je veliko, bolj ali manj resnih kandidatov je več kot dvajset, še vedno pa ni potrjeno, ali bo med njimi sedanji predsednik Emmanuel Macron. Naj Francozi ugibajo naprej, čeprav vedo ...

Pred dnevi je na desnici tudi Michel Barnier, nekdanji evropski komisar in pogajalec EU za brexit, sicer pa iz stranke Republikanci, javno napovedal, da se bo potegoval za predsedniški stolček – tako kot se bodo predsednica pariške regije Valérie Pécresse (Soyons libres), župan in zdravnik Philippe Juvin (Republikanci) in republikanski poslanec Éric Ciotti. Četverica se strinja z morebitnimi predvolitvami (v drugi polovici septembra), češ, če ni mogoče ravnati drugače, naj se na njih odloči, kdo je najprimernejši med nami, medtem ko jih nekdanji republikanec Xavier Bertrand zavrača, odločen, da bo v vsakem primeru kandidat. Njegovo večmesečno soliranje ne povzroča, kakor ga analizirajo, ravno navdušenja, kajti z dvema kandidatoma v prvem krogu predsedniških volitev bi lahko desnica spodnesla predvsem sebe, v drugi krog pa se bosta najbrž znova prebila desna populistka Marine Le Pen in Macron.