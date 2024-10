Nemški javni uslužbenci sredi recesije zahtevajo višje plače

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je minister za gospodarstvo in podnebne politike Robert Habeck potrdil, kar se je napovedovalo, namreč da bo nemško gospodarstvo tudi letos v recesiji, so sindikati javnih uslužbencev objavili svoje pogajalske zahteve. Za okoli 2,5 milijona zaposlenih zahtevajo osem odstotkov višje plače in tri dni več dopusta. Kot pravijo, že danes primanjkuje pol milijona ljudi, in če bo razkorak v plačah do zasebnega sektorja naraščal, bo pomanjkanje kadra še večje.