V petek potrdili 4469 okužb, delež pozitivnih 39,8-odstoten

10.28 Ministrstvo za letos napoveduje še najmanj dva razpisa za skrajševanje čakalnih dob

Ministrstvo za zdravje letos, če bodo epidemiološke razmere to omogočale, napoveduje še najmanj dva razpisa za skrajševanje čakalnih dob. Medtem prvi, razpisan julija lani, še ni zaključen, nadaljevali bi ga lahko v februarju. Koliko sredstev, iz katerih so sicer financirani razpisi, je dopolnilnim zavarovalnicam ostalo lani, za zdaj še ni znano. Zavarovalnicam, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je v letu 2020 ostalo okoli 60 milijonov evrov. Za izvedbo dodatnih zdravstvenih storitev v okviru nacionalnih razpisov za skrajševanje čakalnih dob, ki jih izvede ministrstvo za zdravje, so ta sredstva po navedbah ministrstva na voljo še do konca letošnjega leta.

09.38 V petek potrdili 4469 okužb

Ob 11.223 PCR testih so včeraj potrdili 4469 okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih testov je 39,8-odstoten. Poleg tega so opravili še 99.104 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 32.026 primerov okužbe, 14-dnevna incidenca znaša 1508, sedemdnevno povprečje pa 3068. Število dnevno potrjenih okužb se je tretjič ta teden povzpelo nad 4000. Pred tem so nazadnje več kot 4000 okužb na posamezen dan zabeležili sredi novembra.

V primerjavi s tednom prej, ko je bil delež pozitivnih testov 39-odstoten, so potrdili 2808 okužb več. Minuli petek so sicer opravili 6960 PCR-testov manj. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.253.566 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.195.522.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Direktor NIJZ Milan Krek je za Dnevnik potrdil, da na inštitutu razmišljajo o spremembi kriterijev za testiranje z metodo PCR. Slovenske zmogljivosti so po njegovih besedah omejene na okoli 18.000 testov PCR na dan, glede na dogajanje v zahodnoevropskih državah pa se lahko potrebe po testiranju naglo povečajo. Po Krekovih besedah bodo testiranje z metodo PCR po potrebi omejili na hospitalizirane bolnike in tiste, pri katerih je ta metoda nujna zaradi kliničnih razlogov. Za druge prebivalce z znaki okužbe dihal in drugimi simptomi covida-19 bo v takem primeru na voljo hitro testiranje, pomembno bo tudi samotestiranje v domačem okolju, je dodal Krek.

08.45 JCVI: Četrti odmerek še ni potreben

Najnovejše številke kažejo, da je zaščita pred hospitalizacijo za starejše od 65 let 90-odstotna tri mesece po tretjem odmerku cepiva, poročanje britanske agencije za zdravstveno varnost povzema Guardian. Skupni odbor za cepljenje in imunizacijo (JCVI) je dejal, da četrti odmerki cepiva proti covidu-19 še niso potrebni, saj poživitveni oz. tretji odmerek pri starejših še vedno zagotavljajo močno zaščito pred hudo boleznijo, ki jo povzroča različica omikron. Zaščita pred hudo boleznijo že po dveh odmerkih cepiva pade na približno 70 odstotkov po treh mesecih in 50 odstotkov po šestih mesecih. To pomeni, da je JCVI priporočil, da vlada za zdaj še naprej daje prednost tretji poživitveni akciji za vse odrasle, namesto da bi začela zagotavljati četrti odmerek cepiva ranljivim skupinam, kot so starejši od 80 let ali oskrbovanci domov. S četrtim odmerkov sicer med drugim že cepijo v Izraelu, tudi Čile pa bodo kot prva Latinskoameriška država prihodnji teden začela cepljenje s četrtim odmerkom, in sicer osebe z oslabljenim imunskim sistemom.

00.00 Od ponedeljka ob vstopu v državo krajša veljavnost testov na koronavirus

Vlada je na včerajšnji dopisni seji skrajšala veljavnost testov na novi koronavirus ob vstopu v državo. Od ponedeljka test PCR ne bo smel biti starejši od 48 ur, hitri antigenski test pa ne starejši od 24 ur. Skrajšanje karantene z deset na sedem dni bo veljalo tudi za tiste, ki bodo vanjo napoteni ob prihodu v državo.

Kdor bo želel v Slovenijo od ponedeljka brez karantene vstopiti s predložitvijo negativnega izvida testa na novi koronavirus, bo lahko predložil izvid testa PCR, pri katerem od odvzema brisa ni minilo več kot 48 ur. Pri hitrem antigenskem testu pa se bo veljavnost skrajšala na 24 ur od odvzema brisa, so sporočili z vlade. Pravila bodo torej takšna, kot že veljajo za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju dejavnosti v Sloveniji. Pravila glede cepljenja proti covidu-19 in prebolelosti pri vstopu v državo se medtem ne spreminjajo.