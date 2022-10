Jedrska retorika Moskve skrbi Nato

V nadaljevanju preberite:

Krepitev obrambe in odvračanja, zaščita kritične infrastrukture in več podpore Ukrajini. To so bila najpomembnejša sporočila zasedanja obrambnih ministrov Nata, na katerem so se ukvarjali predvsem s posledicami ruske agresije.

V Natu da pozorno spremljajo rusko jedrsko držo, a sprememb niso opazili. So pa že jedrska retorika in grožnje »nevarne in nepazljive«. Na nebu nad Belgijo bo prihodnji teden potekala redna Natova jedrska vaja, ki je bila dolgo načrtovana in ni povezana s trenutnim položajem.

tnajst evropskih držav članic Nata pod vodstvom Nemčije je v Bruslju podpisalo pismo o nameri o skupnem evropskem protiraketnem ščitu. Med podpisniki pobude European Sky Shield Initiative je slovenski obrambni minister Marjan Šarec.