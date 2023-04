Jedrske enektrarne ne prispevajo k varovanju podnebja

V nadaljevanju preberite:

Nemška državna ministrica za Evropo in podnebje Anna Lührmann v pogovoru za Delo pojasnjuje, kako vprašanji opuščanja jedrske energije in premoga v Nemčiji med seboj nista bili povezani. Za zaprtje vseh jedsrkih elekrarn - zadnje tri so ugasnile minuli teden -, so se v Nemčiji odločili zaradi nesreče v Fukušimi in političnega soglasja, da ger za nevarno, netrajnostno in drago energije. In še, po njenih besedah jedrska energija ne prispeva k varovanju podnebja.

Državna ministrica Lührmann je optimistična, ko gre za uspešnost evrospkega notranjega trga v časih tektonskih sprememb v svetu. Pripričana je, da je evropski notranji trg konkurenčen, inovativen in odprt ter da je mogoče z ambiciozno trgovinsko agendo okrepiti konkurenčnost EU. Prav tako sporoča, da se ni potrebno bati za dolgoročno konkurenčnost nemške avtomobilske industrije, pa čeprav trenutno nemški proizvajalci na Kitajskem ne uspejo prodreti z električnimi vozili.

Glede širitve EU poudarja, da Nemčija podpira priključitev vseh držav Zahodnega Balkana k EU, pa tudi Ukrajine, Moldavije in Gruzije. Takoj ko bo prva država izpolnila svoje domače naloge, mora biti EU pripravljena na njem pristop, je dejala državna ministrica.