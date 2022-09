Jedrske grožnje in kaotična mobilizacija so znaki šibkosti

V nadaljevanju preberite:

Jezično opletanje z jedrskim orožjem in mobilizacijo, ki je Putinovo vojno v Ukrajini pripeljala domov, v Rusijo, je nujno treba razumeti tudi v kontekstu neizogibno bližajočih se mirovnih pogovorov, pri katerih želi na ukrajinskih bojiščih oslabljena Rusija narekovati pogoje igre. To je bilo mogoče zaznati tudi v Lavrovovem govoru, ko je dejal, da je Moskva pripravljena na pogajanja, a ne bo tista, ki bo naredila prvi korak. A Rusija se pri svoji kolonialno-imperialni vojni – še zdaleč ne prvi v svoji zgodovini – ne more več v celoti zanašati na podporo Kitajske, brez katere je geostrateško močno oslabljena oziroma popolnoma osamljena.