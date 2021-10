Jesenska politična opereta

V nadaljevanju preberite:

V vladajoči desnosredinski HDZ potekajo znotrajstrankarske volitve. V vodstvu stranke pravijo, da vse poteka po načrtih in protokolu, saj bodo spet izvoljeni tisti, ki so bili že pred časom določeni in potrjeni od vrhovnega vodstva ter predsednika stranke Andreja Plenkovića. Na pogorišču Domovinskega gibanja je še nekaj želja, da bi ga prevzel vukovarski župan Ivan Penava, nekdanji predsednik Miroslav Škoro pa ostaja poslanec. S stranko, ki ga je po njegovem odstopu izključila, bo po napovedih začel sodne postopke. V levosredinski SDP bo danes jasno, ali bodo sledili razpad stranke in ponovne predsedniške volitve ali bodo nadaljevali lepljenje kamenčkov v strankarskem mozaiku.