Joe Biden dopolnil 82 let in postal najstarejši predsednik ZDA

Šestinštirideseti ameriški predsednik je v sredo dopolnil 82 let kot prvi ameriški predsednik na položaju in s tem znova premaknil tovrstni starostni mejnik. Bodoči ameriški predsednik, 78-letni republikanec Donald Trump, pa bi lahko v naslednjem mandatu še presegel Bidnov starostni rekord. Ob koncu drugega predsedniškega mandata leta 2029 bo namreč star 82 let in sedem mesecev.

Biden v sredo na programu ni imel javnih dogodkov, saj se je v torek zvečer vrnil s poti po Južni Ameriki, kjer se je udeležil vrha skupine G20 v Riu de Janeiru.

Družina, prijatelji in sodelavci, med njimi prva dama Jill Biden in nekdanji predsednik Barack Obama, so se mu ob obletnici poklonili na družbenih omrežjih. »Mojemu dragemu prijatelju in našemu neverjetnemu predsedniku Joeju Bidnu želim vse najboljše,« je sporočila podpredsednica ZDA Kamala Harris, poroča agencija Reuters na spletni strani.

Pred Bidnom je bil najstarejši ameriški predsednik republikanec Ronald Reagan, ki je kot 40. ameriški predsednik drugi štiriletni mandat končal pri 77 letih.