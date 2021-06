Joe Biden in Vladimir Putin se bosta danes prvič sestala

Ruski predsednikin njegov kolega iz ZDAbosta imela danes, predvidoma okoli enih popoldne, v vili ob obali Ženevskega jezera svoje prvo srečanje. Tem na pogovoru bo veliko, vendar nobena stran ne pričakuje bistvenega preboja glede spornih vprašanj. Tudi pred novinarje bosta predsednika stopila ločeno.Američani imajo na seznamu veliko stvari, ki jih motijo, z računalniškimi napadi ruskih hekerjev, odnosom Kremlja do opozicije v Rusiji, zasedbo Krima, domnevnim vpletanjem v ameriške volitve in volitve v drugih zahodnih državah na čelu. Do Kremlja so bili v zadnjih dneh ostri tudi v sklepni izjavi po vrhu G7 in po vrhu zveze Nato. Putin sicer obtožbe o kibernetskih napadih zavrača kot farsične.Biden je pred srečanjem zagotovil, da ne iščejo konflikta z Moskvo, ampak stabilne in predvidljive odnose. V Beli hiši sicer ne pričakujejo kakšnega velikega rezultata z vrha.Putin je podobno pred vrhom dejal, da se želi na srečanju z Bidnom zavzeti za sodelovanje pri skupnih interesih. Mednje po njegovih besedah sodijo regionalni konflikti, skrb za okolje in strateška stabilnost, vidi pa tudi možnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja. Dejal je še, da bo srečanje posvečeno predvsem obnovitvi osebnih stikov in odnosov ter vzpostavitvi neposrednega dialoga.Oba predsednika bosta imela po srečanju samostojni novinarski konferenci. V Beli hiši to označujejo kot primeren format za jasno komuniciranje s svobodnim tiskom o temah, ki bodo izpostavljene na srečanju.