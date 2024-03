Joe Biden za še bolj levo proračunsko politiko

V nadaljevanju preberite:

Februarja izmerjena letna inflacija v ZDA je s 3,2 odstotka višja­ od tiste, na katero so upali zagovorniki nižanja obrestnih mer, številni ekonomisti pa so zadovoljni z rastjo in zaposlovanjem v zahodni supersili, zlasti v primerjavi z drugimi industrijskimi silami. Kritiki predsednika Joeja Bidna pa že z vsemi topovi napadajo njegov proračun za fiskalno leto 2025, v katerem demokratski prvak načrtuje velike socialne in druge izdatke ter večjo obdavčitev bogatih in korporacij.