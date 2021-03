Juan Carlos bi se rad vrnil domov

V nadaljevanju preberite:

Od preventivnega kazenskega umika zaslužnega španskega kralja Juana Carlosa v Združene arabske emirate (ZAE) je minilo sedem mesecev. Od takrat niso potihnila ugibanja, kdaj, če sploh, in kako se bo nekoč priljubljeni monarh, proti kateremu poteka več preiskav zaradi domnevne vpletenosti v finančne malverzacije, vrnil domov. Po poročanju El Munda Juan Carlos upa, da mu bo to uspelo v prihodnjih tednih. A to je najverjetneje račun brez sina Filipa VI.



»Kralj se ima odlično. Cepili so ga proti covidu-19, sprejema obiske, ima svojo ekipo varnostnikov, ki jo financira država ... Pogreša le to, da bi lahko prišel v Španijo, se srečal s prijatelji, šel na lov ...,« je za Delo povedala novinarka in dobra poznavalka španske kraljeve družine Carmen Duerto.