Jug globalnega juga je potegnil kratko

Prebivalcem sluma (revne četrti) v predmestju New Delhija ne smemo zameriti, da še niso slišali za G20. Reveže, ki se borijo za preživetje, politika bolj malo zanima in se z njo ne bi ukvarjali niti pred vrhunskim srečanjem, ki se danes začenja v tem mestu. Ko je mestna oblast okoli njihovih bornih bivališč vlekla zeleno folijo, se je med njimi razširil šepet, poln obupa. »Pred volitvami nas tukaj obiščejo vsi politiki,« je potarnala Saroja Devi. »Jedo z nami in nam obljubljajo vse mogoče. Danes jih je sram, da obstajamo.«