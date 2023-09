Xi Jinping je pokvaril veliko indijsko zabavo

V nadaljevanju preberite:

Indijski premier Narendra Modi je upal, da bo s srečanjem voditeljev vseh članic kluba najbolj dinamičnih gospodarstev G20 svojo državo potisnil v geopolitično orbito. Nato mu je prva soseda vnaprej pokvarila zabavo s sporočilom, da je konec tedna ne bo v New Delhi.

Kitajski predsednik Xi Jinping se ne bo udeležil vrhunskega srečanja. Namesto njega bo na letno zasedanje G20 pripotoval premier Li Qiang. Seveda je to povzročilo veliko razočaranje. Ne le da Li Qiang nima velikega vpliva na domačem, kaj šele na mednarodnem političnem prizorišču, temveč gre za to, da ne more samostojno sprejemati odločitev, pa tudi ne zavzemati stališč do najpomembnejših vprašanj.