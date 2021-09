Južna Koreja Google oglobila zaradi zlorabe trga

V Googlu napovedali pritožbo

Južnokorejski varuh konkurence je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google naložil skoraj 180 milijonov dolarjev (okoli 152 milijonov evrov) kazni, ker naj bi izkoriščal svojo prevlado na trgu operacijskih sistemov za mobilne naprave.KFTC je tehnološkega velikana oglobil, ker preprečuje proizvajalcem pametnih telefonov nameščanje prilagojenih različic operacijskega sistema android, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Google je bil tarča nadzora že vse od leta 2016.»Zaradi tega izdelovalci naprav ne morejo narediti inovativnih izdelkov z novimi storitvami,« je južnokorejski varuh konkurence zapisal v sporočilu za javnost in dodal, da je Google s tem posledično utrjeval svojo tržno prevlado na področju mobilnih operacijskih sistemov.Google mora zdaj plačati 176,8 milijona ameriških dolarjev globe in sprejeti popravne ukrepe. Iz Googla so sporočili, da bo odločitev »spodkopala prednosti, ki jih imajo potrošniki«, in dodali, da se nameravajo na izrečeno globo pritožiti, poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap.V Južni Koreji so sicer prejšnji teden sprejeli tudi zakon, ki upravljavcem trgovin z aplikacijami za pametne telefone, kot sta Google in Apple, prepoveduje vsiljevanje lastnega plačilnega sistema razvijalcem aplikacij. S tem jim je dejansko preprečila zaračunavanje provizij pri nakupih, opravljenih v aplikacijah.Pri Googlu vztrajajo, da je zaračunavanje provizije v trgovini Play Store standard v industriji in pošteno nadomestilo za vzpostavitev varnega trga, prek katerega lahko razvijalci dosežejo ljudi po vsem svetu, še navaja AFP.