Južna Koreja prvič po petih letih uvedla sankcije proti Severni Koreji

Južna Koreja je danes prvič po petih letih uvedla sankcije proti Severni Koreji kot odgovor na vrsto nedavnih raketnih poskusov režima Kim Džong Una. Nove sankcije zadevajo 15 posameznikov ter 16 severnokorejskih organizacij in podjetij, ki so tako ali drugače povezane z razvojem orožja, poroča španska tiskovna agencija EFE.

»Vlada Južne Koreje odločno obsoja nedavne provokacije, ki vključujejo uporabo taktičnega jedrskega orožja proti nam,« je v izjavi zapisalo zunanje ministrstvo v Seulu in dodalo, da nove sankcije zadevajo 15 posameznikov in 16 severnokorejskih organizacij in podjetij. Med sankcioniranimi posamezniki so štirje člani Druge akademije za naravoslovje, severnokorejske državne organizacije, ki je po navedbah Združenih narodov odgovorna za raziskave in razvoj na področju naprednega orožja. Preostali se ukvarjajo z uvozom materialov, ki se lahko uporabijo za izdelavo orožja za množično uničevanje.