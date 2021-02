Južnoafriška grožnja iz tirolskih gora

V nadaljevanju preberite:

Tirolska se je v zgodovino pandemije covid-19 vpisala že lani, ko so postali turisti iz smučarskega središča Ischgl, ki so se množično okužili med nočnimi veseljačenji, eni od glavnih raznašalcev nove bolezni po stari celini. Ko je pred desetimi dnevi virolog Andreas Bergthaler z medicinske univerze na Dunaju razkril, da so odkrili skoraj 500 zanesljivih in verjetnih primerov okužbe z južnoafriško različico, so pri ameriški agenciji Bloomberg ugotovili, da je Tirolska postala novi epicenter za širjenje variante, proti kateri cepiva niso tako učinkovita«.