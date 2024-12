Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol ostaja na položaju

Predlog opozicije za odstavitev južnokorejskega predsednika države Yoona Suk-yeola zaradi torkove začasne uvedbe vojnega stanja, ki je povzročila množične proteste, ni uspel. V parlamentu namreč niso dosegli sklepčnosti, potem ko je vladajoča stranka Stranka moči ljudstva (PPP), ki ji pripada Yoon Suk-yeol, bojkotirala današnje glasovanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O odstavitvi je glasovalo 195 poslancev, s čimer parlament ni dosegel dvotretjinske večine, potrebne za glasovanje, je sporočil predsednik parlamenta Woo Won-shik. Glasovanje je zaradi nesklepčnosti zato razglasil za neveljavno, poroča AFP.

V Seulu je po podatkih policije protestiralo 150.000 ljudi, po podatkih organizatorjev pa kar milijon. FOTO: AFP

Predlog za odstavitev predsednika je vložila opozicija, ki ima v 300-članskem parlamentu 192 sedežev. Že pred koncem glasovanja je napovedala, da bodo, če parlament danes ne izglasoval Yoonove odstavitve, ponovno zahtevali glasovanje.

Poslanci iz PPP so vztrajali pri uradnem stališču, da bodo preprečili odstavitev, čeprav je njen vodja Han Dong-hoon dejal, da mora Yoon oditi, da bi preprečil večji politični kaos. K njegovi odstavitvi je danes pozivalo tudi okoli 150.000 protestnikov v Seulu.

Vojno stanje, ki ga je razglasil predsednik, je trajalo le nekaj ur. FOTO: Kim Soo-hyeon/Reuters

Yoon je v torek z razglasitvijo vojnega stanja začasno ukinil državljanske svoboščine. Na strehi parlamenta so pristali helikopterji, medtem ko je skoraj 300 vojakov skušalo stavbo zavarovati. Preobrat se je zgodil, ko so se poslanci prebili v parlament mimo vojakov in uspeli izglasovati preklic vojnega stanja.

Yoon se je v svojem današnjem televizijskem nagovoru sicer opravičil, a ni ponudil odstopa.