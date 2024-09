V družbo Nike se zaradi slabe prodaje vrača veteran podjetja Elliott Hill

John Donahoe, šef družbe Nike, bo prihodnji mesec odstopil z vodilnega položaja, se upokojil in ostal v vlogi svetovalca do prihodnjega leta. Tako bo zagotovil »nemoten prehod« novega oziroma starega vodstva. K Nike se bo namreč vrnil veteran podjetja Elliott Hill, ki bo prevzel vodenje največjega svetovnega proizvajalca športnih oblačil sredi hude konkurence v maloprodajnem sektorju, poroča BBC.

Povpraševanje po športni obutvi podjetja Nike je na mednarodnih trgih, kot je Kitajska, upadlo, cena delnice podjetja je padla. Po objavi, da se bo Elliott Hill vrnil v podjetje, so se delnice v trgovanju po končanem trgovanju zvišale za več kot devet odstotkov.

John Donahoe. FOTO: Mike Blake/Reuters

Donahoe je bil odgovoren za izboljšanje Nikejeve spletne prisotnosti in za povečanje neposredne prodaje strankam, ni pa sodeloval s trgovinami na ulicah mest in v nakupovalnih centrih. Leta 2014 se je pridružil upravi družbe, leta 2020 pa je prevzel vlogo izvršnega direktorja. Njegov mandat je bil izziv zaradi velikih premikov v maloprodajnem okolju med pandemijo in inflacijo, ki je v nekaj letih močno narasla.

Velika konkurenca

Obutveno podjetje se sooča tudi s hudo konkurenco novejših tekmecev, kot sta On in Hoka, ki ju nekateri analitiki opisujejo kot bolj inovativni in med najbolj trendovskimi.

FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Pri podjetju Nike so upali, da bodo novi izdelki in marketinška kampanja v povezavi z olimpijskimi igrami v Parizu pripomogli k vrnitvi kupcev k znamki. Člani upravnega odbora in Donahoe so se posledično odločili, da je »čas za zamenjavo vodstva«. Kot je včeraj povedal Donahoe, je Elliott Hill prava oseba za to delovno mesto.

Slednji se je sicer upokojil pred komaj štirimi leti, potem ko je bil na številnih vodilnih položajih v podružnicah Nike v Evropi in ZDA. Dejal je, da si »želi ponovno vzpostaviti stik« z zaposlenimi, s katerimi je delal v preteklosti. »Skupaj z našimi nadarjenimi ekipami se veselim zagotavljanja drznih, inovativnih izdelkov, ki nas ločijo od drugih na trgu in bodo osvajali potrošnike v prihodnjih letih,« je dodal Hill.