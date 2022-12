Kailijevi ob preiskavi zaradi korupcije odvzete pristojnosti

Grški evroposlanki in eni od podpredsednic Evropskega parlamenta Evi Kaili so bila odvzeta vsa pooblastila in pristojnosti, potem ko so jo v petek v Bruslju skupaj z več drugimi osebami aretirali v okviru preiskave suma korupcije, poročajo tuje tiskovne agencije. O dokončni razrešitvi Kaili s položaja sicer lahko odloča le parlament.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola »se je odločila, da s takojšnjim učinkom ukine vse pristojnosti, dolžnosti in naloge, za katere je bila pooblaščena Eva Kaili kot podpredsednica Evropskega parlamenta«, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik predsednice.

»Evropski parlament odločno nasprotuje korupciji. V tej fazi ne moremo komentirati preiskav, ki so v teku, bomo pa sodelovali z vsemi ustreznimi organi pregona in pravosodnimi organi,« je ob tem na Twitterju v soboto zapisala Metsola.

Iz politične skupine Napredno zavezništvo socialistov in demokratov (S&D), katere članica je Kaili, so v petek sporočili, da so poslanko in eno od podpredsednic Evropskega parlamenta začasno izključili iz skupine. Pred tem so jo izključili tudi iz grške socialistične stranke Pasok.

»Zgroženi smo nad obtožbami o korupciji v evropskih institucijah. Skupina S&D ne dopušča korupcije. Smo prvi, ki podpiramo temeljito preiskavo in popolno razkritje,« so sporočili iz S&D in zagotovili, da bodo pri preiskavi v celoti sodelovali z vsemi preiskovalnimi organi.

»Glede na preiskavo bi bilo treba Evo Kaili razrešiti s položaja podpredsednice Evropskega parlamenta, da bi zaščitili ugled institucije in zaupanje državljanov,« je ob tem v soboto na Twitterju zapisala vodja skupine S&D Iratxe Garcia Perez in dodala, da bodo to uvrstili na dnevni red naslednje konference predsednikov parlamenta.

Belgijsko državno tožilstvo je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočilo, da bodo danes odločali o tem, ali bo pet osumljencev, ki so jih prijeli v petek, med katerimi je tudi Eva Kaili, ostalo v priporu.