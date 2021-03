Kako se s tretjim valom spopajajo v drugih državah po Evropi

Hrvaška

Avstrija

V Nemčiji se ukrepi razlikujejo po zveznih deželah. FOTO: Stefanie Loos/AFP



Italija



Nemčija

Madžarske meje so razen redkih izjem že lep čas zaprte. FOTO: Gergely Besenyei/Afp

Madžarska

Za vstop na Hrvaško je nujen test PCR, ki ni starejši od 48 ur, od 1. aprila bodo brez tega tja lahko potovali potniki, ki so v šestih mesecih pred vstopom preboleli covid-19, in tisti, ki so se cepili. Otroci, mlajši od sedem let, ne bodo potrebovali testa. Ker se na Hrvaškem, kjer so odprte šole, hoteli in terase gostinskih lokalov, povečuje se število okužb, naj bi se do konca meseca odločili, ali bodo spreminjali ukrepe na državni ravni.Štabi civilne zaščite v posameznih županijah so jih že zaostrili; približno polovica bo uvedla pouk na daljavo za učence višjih razredov osnovne šole in dijake srednjih šol.V primorsko-goranski županiji naj bi v prihodnjih 14 dneh omejili število ljudi za zbiranja na javnih mestih, zaprli naj bi športne dvorane in kinodvorane, gledališča, muzeje. V dubrovniško-neretvanskih županiji bodo gostinski lokali lahko prodajali le hrano in pijačo za s seboj. Terase gostinskih lokalov bodo ostale odprte na Korčuli, Mljetu in Lastovu ter v nekaterih občinah na Pelješcu.V Avstriji se na zadnjem vrhu vlade in dežel niso dogovorili o večjih spremembah ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa, so pa napovedali, da jih bodo uvajali ciljno in lokalno. Šolanje na daljavo bodo uvedli, ko bo incidenca nad 400. Kmalu zatem so zaradi širjenja britanske različice na vzhodu države napovedali, da bo med velikonočnimi prazniki veljala začasna omejitev javnega življenja.Od doma bodo lahko prebivalci odšli samo na delo, zaradi nakupa hrane in rekreacije. Muzeji in nenujne trgovine bodo zaprti. Nošenje ustreznih zaščitnih mask je že obvezno po vsej državi na sredstvih javnega prevoza, v trgovinah in uradnih poslopjih. Povečali bodo testiranje na delovnih mestih in zaostrili pogoje za vstop na vzhodu države. Delovni migranti bodo morali predložiti negativni test dvakrat na teden. V tednu po veliki noči se bodo učenci na vzhodu države šolali na daljavo, nato se bodo lahko vrnili v učilnice ob negativnem testu PCR.Več kot polovica italijanskih dežel je od danes obarvanih z rdečo barvo, večina preostalih z oranžno, kar pomeni najstrožje omejitvene ukrepe, ki jih ne nameravajo sproščati najmanj do 30. aprila. Prepovedano ostaja gibanje med posameznimi deželami, zaprti so bari in restavracije (mogoč je prevzem hrane in pijače), športne in kinodvorane, bazeni in gledališča. Med velikonočnimi prazniki, od 3. do 5. aprila, bodo po vsej državi veljali ukrepi rdeče stopnje.To pomeni zaprtje vseh nenujnih trgovin, prebivalci pa bodo smeli zapustiti domove samo za odhod na delo, obisk zdravnika ali ob izrednih dogodkih. Po veliki noči bodo odprli šole za mlajše učence. Po vsej državi je obvezno nošenje mask v notranjih javnih prostorih, zunaj pa, če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje. V državo lahko vstopijo potniki z molekularnim ali antigenskim testom, ki ni starejši od 48 ur, ali gredo v 14-dnevno samoizolacijo.V Nemčiji so se že dogovorili za strogo zaprtje v času podaljšanih velikonočnih praznikov, a so načrti dan pozneje padli v vodo. Od takrat krepijo nadzor na mejah. Od jutri je ob prihodu na nemška letališča obvezen negativen test, opravljen največ 48 ur pred vkrcanjem na letalo.Nemške meje so odprte za nujna potovanja, hoteli lahko sprejemajo samo poslovne goste. Pred vstopom v državo morajo potniki, ki prihajajo s tveganih območij, imeti negativni test na novi koronavirus in vnaprej izpolniti digitalno potrdilo, nato jih za deset dni napotijo v karanteno; za 14 dni pa, če prihajajo z območij, kjer so navzoče nove različice virusa.Ukrepi, tudi o prestopanju meja, se razlikujejo po deželah, po vsej državi so zaprte trgovine z nenujnimi potrebščinami, restavracije, gledališča, muzeji, koncertne dvorane in prostori za rekreacijo. V trgovinah, na avtobusih in vlakih so obvezne medicinske ali FFP2 maske, veljajo tudi pravila o razdalji in razkuževanju.Na Madžarskem še vedno veljajo strogi ukrepi. V državo lahko vstopijo samo madžarski državljani ali prebivalci s stalnim bivališčem. Ob prihodu jih napotijo v karanteno, to pa lahko skrajšajo ob dveh zaporednih negativnih molekularnih testih. Vrtci in šole delujejo na daljavo, velja policijska ura (med 20. uro in peto uro zjutraj), prepovedano je zbiranje ljudi, zaprte so trgovine z nenujnim blagom, restavracije, bari, hoteli.Prepovedane so vse storitve, razen zasebnih zdravstvenih, nošenje mask je obvezno povsod, delodajalce so pozvali, naj zaposlenim omogočijo delo od doma. Madžarski premier Viktor Orbán je pred dnevi dejal, da bodo o odprtju države razmišljali, ko bodo cepili najmanj 2,5 milijona državljanov. Po njegovi oceni je 19. april realni datum za ponovno odprtje šol in vrtcev, a pred tem bo treba cepiti vse učitelje in osebje (do zdaj so jih 20.000 od 102.000). O odprtju trgovin pa je povedal, da bo veljalo načelo ena stranka na deset kvadratnih metrov.