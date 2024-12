Kako uspešno izpeljati mirovne pogovore z Vladimirjem Putinom

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini že dve leti poteka korak za korakom, prepojen s krvjo. Nenadoma se obetajo korenite spremembe. Eden od vzrokov je, da je Rusija s svojim silovitim napredovanjem razkrila resne pomanjkljivosti v številu mož in morali, ki bi sčasoma lahko privedle do zloma ukrajinskih linij. Donald Trump je dal jasno vedeti, da bo kot predsednik nestrpno čakal, da se napadi prenehajo.

Najbolj skrb vzbujajoče je, da bo Trump Ukrajini vsilil katastrofalen dogovor. Vladimir Putin pravi, da bi bil morda pripravljen zamrzniti frontne linije, čeprav Rusija zaseda le od 70 do 80 odstotkov štirih ukrajinskih pokrajin, ki jih je priključila, od Zahoda pa zahteva tudi odpravo sankcij, zavrnitev članstva Ukrajine v Natu, njeno demilitarizacijo in formalno nevtralnost ter »denacifikacijo« z odstavitvijo voditeljev in zaščito pravic rusko govorečih prebivalcev.