Kanada odgovarja za zločine nad otroki avtohtonih prebivalcev

Za požar katoliške cerkve v Morinvillu v Alberti sumijo človeški faktor kot odgovor na majsko odkritje 215 ostankov trupelc v internatih za otroke prvotnih prebivalcev. Kanadski premier Justin Trudeau je papeža Frančiška že prej prosil za opravičilo in dostop do vatikanskih arhivov, ki bi lahko pojasnili grozodejstva, a za zdaj še zaman. »Ne kažejo nobene pobude za odpuščanje, prevzem odgovornosti in priznanje resnice, kar bi moralo biti v središču naše vere,« je pred kratkim obžaloval.