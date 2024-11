Kanadski premier Trudeau po grožnjah s carinami obiskal Trumpa

Kanadski premier Justin Trudeau je v petek obiskal novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je v ponedeljek njegovi državi ter Mehiki in Kitajski zagrozil s povišanjem carin, če ne ustavijo dotoka mamil in nezakonitih vstopov v ZDA.

Trudeaujev obisk ni bil napovedan, kanadski mediji pa so zanj izvedeli s spremljanjem premierjevega letala. Washington Post poroča, da je Trump za kanadskega gosta priredil večerjo na posestvu Mar-a-Lago.

Trudeau se je po večerji vrnil v hotel v West Palm Beachu, vendar ni odgovarjal na novinarska vprašanja, Trumpova prehodna ekipa pa prav tako ni odgovarjala na medijske prošnje za komentar.

Trudeau je s Trumpom o grožnji s carinami že govoril po telefonu v začetku tedna, v petek pa je novinarjem v Kanadi dejal, da Trump ne govori v prazno in je treba njegove besede vzeti resno. »Naša odgovornost je, da izpostavimo, da to ne bo škodilo le Kanadčanom, ampak bo povišalo cene za ameriške državljane in škodovalo ameriškim podjetjem,« je dejal glede Trumpove grožnje s 25-odstotnim povišanjem carin na uvoz iz Kanade.

Kar tri četrtine kanadskega izvoza gre v ZDA in od tega je v Kanadi odvisnih okrog dva milijona delovnih mest.

Trump se je v sredo po telefonu pogovarjal tudi z mehiško predsednico Claudio Sheinbaum, ki je pogovor opredelila kot dobrega, čeprav ga je vsaka stran razlagala po svoje.

Sheinbaumova je dejala, da sta govorila o mehiških ukrepih glede migracij in dodala, da njihovo stališče ni zapiranje meja ampak gradnja mostov. Trump pa je po pogovoru sporočil, da se je Sheinbaumova strinjala, da bo zaustavila migracije skozi Mehiko v ZDA.

Jair Bolsonaro na enem od protestov septembra letos. FOTO: Carla Carniel/Reuters

Jair Bolsonaro se želi vrniti na oblast s pomočjo Trumpa

Nekdanji predsednik Brazilije Jair Bolsonaro se želi vrniti na oblast in verjame, da mu bo pri tem pomagal Donald Trump z uvedbo gospodarskih sankcij proti vladi predsednika Luiza Inacia Lule da Silve, poroča Wall Street Journal.

Bolsonaro ima prepoved kandidiranja za izvoljeni položaj do leta 2030 in se sooča s kazensko preiskavo zaradi domnevnega naklepanja državnega udara po porazu na volitvah leta 2022.

Kljub sodni prepovedi kandidature namerava Bolsonaro spet kandidirati že leta 2026, pri čemer računa na Trumpov pritisk na Brazilijo. »Trump se je vrnil in to je znamenje, da se bomo vrnili tudi mi,« je dejal za časopis. »Celo noč sem bil pokonci in navijal za velikega oranžnega,« je dejal Bolsonaro o ameriških volitvah 5. novembra, pri čemer je uporabil portugalski izraz »Laranjao«.

Trump in Bolsonaro sta bila tesna zaveznika, ko sta bila oba na položaju predsednika svojih držav, in delita mnenje o kulturni vojni proti politični levici in medijem.

Bolsonaro doma ostaja priljubljen in ankete mu trenutno napovedujejo tesno zmago proti da Silvi, čeprav ga je policija pred tednom dni skupaj s 36 zavezniki obtožila načrtovanja državnega udara in poskusa atentata na predsednika.

Njegovi podporniki so 8. januarja 2023 napadli vladna poslopja v prestolnici Brasilii, da preprečijo prenos oblasti, vendar so jih varnostne sile ustavile.