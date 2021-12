Kanclerka Merkel ob slovesu hvaležna in ponižna

V nadaljevanju preberite:

Nemška vojska je kanclerki Angeli Merkel danes zvečer pripravila slovesno ceremonijo ob zaključku njene dolgoletne kariere. Nemške vlade je vodila kar štiri mandate zapored, za kar se je v svojem nagovoru zahvalila in poudarila, da ob tem čuti ponižnost. Novi vladi je zaželela veliko sreče in uspehov, poslovila pa se je ob tonih pesmi Zame naj dežujejo rdeče vrtnice, ki govori o željah in pričakovanjih.