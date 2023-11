Katoliška cerkev ne nasprotuje krstu transspolnih oseb

Transspolni verniki so lahko krščeni v katoliški cerkvi, če to ne povzroči »škandala« ali zmede med verniki, prav tako pa so lahko botri pri krstu ali priče na poroki, je pred dnevi sporočil Vatikan, s čimer je pojasnil stališče Cerkve do tega občutljivega vprašanja.

Dikasterij za nauk vere je v sredo sporočil, da transspolni verniki lahko prejmejo krst pod enakimi pogoji kot drugi verniki, če ni nevarnosti, da to povzroči »javni škandal ali negotovost med verniki«. To velja tudi za tiste, ki so bili podvrženi hormonskemu zdravljenju oziroma operaciji spremembe spola, so pojasnili.

Vatikanski urad, ki je zadolžen za razglašanje in obrambo zadev katoliške vere, prav tako ne nasprotuje krstu otrok istospolnih parov, posvojenih ali rojenih z nadomestnim materinstvom.

Dikasterij je pripombe podal v dokumentu, v katerem je odgovarjal na vprašanja brazilskega škofa Joseja Negrija glede oseb LGBTQ in njihove udeležbe pri krstu in poroki. Napisan je bil 31. oktobra, vendar je bil javno objavljen šele sredi tega tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dikasterij je med drugim objavil, da so transspolne osebe lahko botri pri krstu in priče pri poroki. Na vprašanje, ali je istospolni par mogoče obravnavati kot starše otroka, ki naj bi bil krščen, pa je dikasterij odgovoril, da mora obstajati le »utemeljeno upanje«, da se bo otrok izobraževal v katoliški veri.

Dokument je odobril papež Frančišek, ki je že večkrat dejal, da bi morala biti Cerkev odprta za vse, tudi za vernike LGBTQ. Vendar pa je jasno povedal, da meni, da je homoseksualnost »greh, tako kot vsako spolno dejanje zunaj zakonske zveze«, navaja AFP.