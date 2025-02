Kaj je v prvem odzivu na menjavo povedal Luka Dončić?

Prvi šok po menjavi, po kateri je Luka Dončić postal član Los Angeles Lakers, se je polegel, nejevera in začudenost ob prestopu desetletja se še stopnjujeta. Športni direktor Dallasa Nico Harrison je v prvi izjavi za javnost potrdil, da z Lukom pred prestopom sploh ni govoril, zdaj se je oglasil tudi Dončić, ki se pripravlja na selitev na zahodno obalo.

»Dragi Dallas, pred sedmimi leti sem kot najstnik prišel sem, da bi uresničil sanje igranja košarke na najvišjem nivoju. Mislil sem, da bom tukaj preživel celo kariero, tako zelo sem si želel osvojiti naslov prvaka. Ljubezen in podpora, ki ste mi jo naklonili, sta bili več, kot bi si lahko predstavljal. Za mladega fanta iz Slovenije, ki je prvič prišel v ZDA, ste severni Teksas spremenili v dom. V dobrih in slabih časih, od poškodb do finala lige NBA, ste mi vedno stali ob strani. Hvala, da ste srečo delili z menoj in me dvignili, ko sem to najbolj potreboval,« je zapisal Dončić in se zahvalil še vsem organizacijam v Dallasu, s katerimi je sodeloval.

V Dallasu so navijači uprizorili »pogreb« Luke Dončića pred areno. Foto Jerome Miron/Reuters

Med njimi pa ni bilo, kar v teh dneh niti ni presenetljivo, moštva Dallas Mavericks, ki se je Dončiću odreklo. Zaključil je: »Dallas je posebno mesto in navijači Dallasa so posebni navijači.«

Kasneje je Dončić na istem omrežju ob objavi LA Lakers z njegovo fotografijo v dresu Jezernikov pripisal: »Hvaležen sem za to priložnost. Košarka mi pomeni vse, ni pomembno, kje igram, kjerkoli bom, bom to počel z enako strastjo, veseljem in enim samim ciljem - da osvojimo naslov prvaka.«

Več bo Luka verjetno razkril, ko bo v Los Angelesu prvič stopil pred novinarje, kar se bo zgodilo v prihodnjih dneh. Zdravstveno stanje Dončića naj bi bilo dobro, zato bi lahko že kmalu, še pred premorom za tekmo zvezd, prvič oblekel slavni dres Jezernikov.