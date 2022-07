Kijev odredil evakuacijo civilistov iz regije Doneck

V silovitem ruskem obstreljevanju Mikolajiva ubit bogat poslovnež

Mesto Mikolajiv na jugu Ukrajine je bilo danes ponoči tarča silovitega ruskega obstreljevanja, verjetno najhujšega od začetka vojne februarja, so sporočile lokalne oblasti. V napadih sta umrla dva civilista, in sicer eden najbogatejših ukrajinskih poslovnežev in njegova soproga, je sporočil guverner regije Vitalij Kim.

Po besedah guvernerja sta bila ubita Oleksij Vadaturski in njegova žena Raisa. 74-letni Vadaturski je bil lastnik velikega kmetijskega podjetja Nibulon in eden najbogatejših ljudi v Ukrajini.

V obstreljevanju so bili poškodovani tudi hotel, športni kompleks, dve šoli, bencinski servis ter hiše. Tarči ruskih napadov sta bili sicer ponoči znova tudi vzhodna regija Harkov in severovzhodna regija Sumi.