Kim Džong Un opozoril na hude posledice incidenta in odpustil najvišje uradnike

Učenki pred vstopom v srednjo šolo v Pjongjangu merijo temperaturo. FOTO: Kim Won Jin/AFP



Severna Koreja ni pripravljena na izbruh

FOTO: Kim Won Jin/AFP

Severnokorejski voditeljje odpustil nekaj najvišjih uradnikov, ki jim ni uspelo uveljaviti strogih severnokorejskih ukrepov za varovanje pred covidom-19. Po mnenju 37-letnega voditelja gre za opustitev uradniških dolžnosti in bo imelo »hude posledice« za obubožan in izoliran narod, poročajo državni mediji Severne Koreje.Uradniki so povzročili hud incident z zanemarjanjem ključnih odločitev stranke ter ogrozili varnost države in njenih prebivalcev, dogajanje opiše vodja azijske komunistične države. Kim je na sestanku politbiroja vladajoče Delavske stranke izpostavil še njihove prioritete v času pandemije: »Stranka je pozvala k organizacijskim, materialnim in znanstvenim ukrepom za podporo dolgotrajnega dela za zajezitev pandemije oziroma globalne zdravstvene krize.«Ni jasno, kdo in koliko uradnikov naj bi bilo odgovornih za nejasni incident, ki ga je severnokorejski diktator poimenoval »velika kriza«. KCNA, državna korejska tiskovna agencija, sicer navaja, da so zamenjali nekaj članov zgornjega kroga vladajoče stranke. Četudi niso znane podrobnosti incidenta, analitiki menijo, da voditeljeve besede najverjetneje kažejo na to, da je koronavirus prestopil tudi trdno varovane severnokorejske meje, piše britanski Guardian.Izbruh covida-19 v tej izolirani državi pa bi lahko pustil za seboj katastrofalne posledice. Dotrajana zdravstvena infrastruktura v državi verjetno ne bo kos nalogi zdravljenja velikega števila bolnikov s to zelo hitro nalezljivo boleznijo, ki je povzročila svetovno (zdravstveno) krizo, razlaga CCN.Severna Koreja uradno še vedno ni potrdila nobenega primera okužbe, a kot menijo strokovnjaki, se razlog skriva v tem, da je bila tamkajšnja kapaciteta testiranj zelo majhna. Domneva se, da naj bi se v državi okužilo okoli 25 milijonov ljudi, ki so virus razširili naprej in so obenem odgovorni za več kot 180 milijonov okužb po svetu. Te domneve so prišle po tem, ko je KCNA prejšnje poletje opozorila, da naj bi incident s simptomatskim prebežnikom iz Južne Koreje lahko povzročil »smrtonosno in uničujočo katastrofo«. Vendar o tej katastrofi ni pisal nihče, še navaja CNN.Tej popolnoma izolirani državi je doslej uspelo zajeziti izbruh primerov okužb s koronavirusom, in sicer z več drakonskimi ukrepi za varovanje javnega zdravja. Kim naj bi lani dal usmrtiti dve osebi zaradi kaznivih dejanj, povezanih s covidom-19, vključno z nekim uradnikom, ki pri uvozu blaga s Kitajske ni upošteval pravil.Meje Severne Koreje so zaprte od januarja 2020, kar pa občutno vpliva na trgovino s Pekingom, ki je gospodarska rešilna bilka. Povezavo z njimi mora osiromašena azijska država obdržati, da ljudje ne bi trpeli zaradi lakote. Pjongjang je namreč poročal o prehrambni krizi, ki je delno sicer vezana na vremenske razmere in tudi na trgovinska vprašanja. Kmetijski sektor še vedno okreva po škodi zaradi lanskoletnih neviht, izvoz iz Kitajske pa se je po uradnih statističnih podatkih iz Pekinga od maja prejšnjega leta zmanjšal za 90 odstotkov. Razlog za upad ni znan.Cene nekaterih osnovnih proizvodov naj bi v Pjongjangu naraščale. Strokovnjaki pravijo, da ostajajo sicer cene riža in goriv razmeroma stabilne, cene uvoženih proizvodov, kot so sladkor, sojino olje in moka, pa so se zvišale.