Kim Džong Un zavrnil cepivo iz Covaxa, pandemijo obvladuje »v svojem slogu«

07.35 Kim Džong Un zavrača cepiva in obvladuje pandemijo »v svojem slogu«

07.50 Novi Južni Wales z novim rekordom

07.00 Vračilo covidnih pomoči za okoli štiri odstotke prejemnikov

00.00 Vlada bo novi semafor predstavila predvidoma prihodnji teden

Severnokorejski voditeljzavrača ponudbo cepiva iz Covaxa, saj se s pandemijo v Severni Koreji borijo »v svojem slogu«, piše britanski Guardian. Unicef je pri tem dejal, da želijo Združeni narodi tri milijone odmerkov cepiva sinovac poslati drugim državam, medtem ko nekateri strokovnjaki menijo, da bi morda v Severni Koreji želeli katero drugo cepivo. Po podatkih Unicefa je severnokorejsko zdravstveno ministrstvo sporočilo, da bo sicer še naprej komuniciralo s Covaxom glede prihodnjih cepiv. Kim je svojim uradnikom ukazal, naj vodijo strožjo kampanjo za preprečevanje širjenja koronavirusa »v svojem slogu«, in obenem zavrnil nekatera tuja cepiva, ki so ponujena prek programa imunizacije, ki ga podpirajo Združeni narodi. Na včerajšnjem srečanju Politbiroja je dejal, da morajo uradniki »upoštevati, da je zaostritev preprečevanja epidemije zelo pomembna in zato ne smejo popustiti«, je njegove besede povzemala korejska osrednja tiskovna agencija KCNA. Pozval je, naj se zagotovijo materialna in tehnična sredstva, potrebna za okrepitev preprečevanja epidemij, izboljšanje poklicnih kvalifikacij in vloge uradnikov na področju preprečevanja epidemije. Kim je pozval Severne Korejce, da vzdržijo podaljšanje omejitev glede covida-19, kaže pa, da bodo meje države ostale zaprte kljub poslabšanju gospodarskih razmer in preskrbe s hrano. Severna Koreja je namreč od začetka pandemije vzpostavila stroge ukrepe, in sicer glede karanten in zapiranja meja, da bi preprečila izbruhe širjenja virusa. Njene trditve o tem, da v državi ni bilo pozitivnih primerov na covid-19, ostajajo dvomljive.Včeraj so v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales dosegli še en dnevni rekord okužb, in sicer so na novo odkrili 1431 primerov, umrlo je dvanajst ljudi. Premierka te zvezne državeopozarja, da se bo število okuženih v prihodnjih dneh in tednih povečevalo in bo doseglo vrhunec čez približno štirinajst dni, njene besede povzema Guardian. Avstralija je sicer z Veliko Britanijo sklenila posel o zamenjavi in pridobila štiri milijone odmerkov cepiva Pfizer, kot je povedal avstralski premier, ki si prizadeva za ponovno odprtje države.Država je v epidemiji covida-19 priskočila na pomoč podjetjem z različnimi oblikami pomoči. Nekaterih nato zaostreni pogoji poslovanja niso tako zelo prizadeli in bodo morali pomoč vrniti. Po prvi oceni Finančne uprave RS (Furs) gre za nekaj več kot štiri odstotke izplačane pomoči oziroma skupaj nekaj manj kot 90 milijonov evrov. Prvi protikoronski zakon, ki je ponudil pomoč za omilitev posledic epidemije covida-19 tako za državljane kot za gospodarstvo, je DZ sprejel že kmalu po prvi razglasitvi epidemije lani spomladi. Do letošnjega februarja se je njihovo število povzpelo na osem, dodatno so poslanci tik pred odhodom na poletni dopust potrdili še interventni zakon za turizem in povezane panoge.Vlada je včeraj obravnavala nov načrt ukrepov za obvladovanje epidemije, ki naj bi imel sedem faz. Predlog je svetovalna skupina za covid-19 pod vodstvomoblikovala v ponedeljek, na vladni ravni pa so ga te dni še usklajevali. Po napovedih je bilo sicer pričakovati, da bi ga vlada lahko sprejela danes. Prehod v določene faze naj bi bil odvisen od števila hospitalizacij covidnih bolnikov. Vlada je sicer včeraj med drugim spremenila odlok, ki določa pogoje vstopa v državo. Brez pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran) in karantene bo čez mejo možno prehajati tudi zaradi nujnega zdravstvenega pregleda, so sporočili po seji vlade. Omenjena izjema prehajanja zaradi nujnega zdravstvenega pregleda se tako pridružuje dosedanjim šestim izjemam za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja PCT, to so mednarodni prevoz, tranzit, otroci do 15. leta, dvolastniki in delovni migranti ter prevoz otroka do 15. leta zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje.