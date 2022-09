Kinkanje mesta, ki nikoli ne spi

V nadaljevanju preberite:

V prvih mesecih pandemije so na drugi aveniji in 90. ulici Manhattna vsak večer prepevali Sinatrovo New York, New York za pogumne zdravnike in medicinske sestre pa tudi za vse velemesto, ki je bilo tedaj med najbolj prizadetimi na svetu. Poldrugo leto kasneje se je življenje vrnilo, ponočnjaki pa se vendarle pritožujejo nad zaspanostjo mesta, ki menda nikoli ne spi.