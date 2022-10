Kipe na Velikonočnem otoku poškodoval požar

Gozdni požar na Velikonočnem otoku je ožgal več tamkajšnjih znamenitih kamnitih skulptur moai, so v četrtek sporočile tamkajšnje oblasti. Požar je izbruhnil v ponedeljek, komaj tri mesece po tem, ko so ta polinezijski otok prvič od začetka pandemije novega koronavirusa odprli za turiste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Požar, ki je prizadel del nacionalnega parka Rapa Nui, je skupno uničil sto hektarov površin. Na tem območju, ki je od leta 1995 del Unescove svetovne dediščine, se nahaja več sto omenjenih kamnitih skulptur.

Na kipu glave so vidne sledi ognja. FOTO: AFP

Župan čilenske občine Velikonočni otok Pedro Edmunds je za lokalne medije dejal, da je škoda na skulpturah nepopravljiva. Uradnega poročila o škodi sicer še ni.

Otok, ki se nahaja 3500 kilometrov od zahodne obale Čila, so 5. avgusta odprli za turiste po več kot dveh letih pandemije. Pred zaprtjem so na Velikonočnem otoku vsako leto sprejeli okoli 160.000 turistov, ki so predstavljali glavnino prihodkov za tamkajšnje prebivalstvo.

Velikonočni otok je leta 1888 zasedel Čile, staroselci pa so se po nekaterih ocenah tam prvič naselili tudi do tisoč let prej.