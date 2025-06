Kitajci so našli novo panogo za prevlado svojih podjetij

V nadaljevanju preberite:

Srce vaše reporterke je začelo hitreje bíti, ko so se vrata z glasnim pokom zaprla. V razkošnem dvosedu je bila sama, vendar je bila preveč živčna, da bi lahko uživala v usnjenih sedežih in panoramskih oknih. Šestnajst propelerjev, nameščenih v krogu okoli potniške kabine, se je začelo vrteti, nato pa se je električno letalo z navpičnim vzletom in pristankom (eVTOL) – tako rekoč samoleteči avtomobil – gladko dvignilo v zrak. Dvignilo se je na višino približno 50 metrov in odprl se je pogled na žerjave in pristanišča industrijskega predela Guangzhouja, nato pa se je spustilo nazaj na isto mesto, s katerega je vzletelo – na sedež podjetja Ehang, ki ga je izdelalo. Podjetje je The Economist povabilo na preizkus vozila, takoj za vplivnežem z družabnih omrežij in tik pred svojim vlagateljem.

A marca je Ehang postal prvi proizvajalec letal eVTOL na svetu, ki je dobil dovoljenje za komercialni prevoz potnikov. Podjetje načrtuje, da bo kmalu začelo ponujati lete javnosti v Guangzhouju in še enem velikem mestu, Hefeiu.