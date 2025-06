Ameriška vojaška letala napadla Iran

»Končali smo naš zelo uspešen napad na tri jedrske lokacije v Iranu, vključno s Fordom, Natancem in Esfahanom,« je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. »Vsa naša letala so izven iranskega zračnega prostora.« Republikanski prvak je na svojem družbenem omrežju truth social posebej poudaril odvržene bombe na Fordo, ki je, globoko pod goro, veljal za najtežje dosegljivega.

»Čestitke našim velikim ameriškim bojevnikom, ni vojske na svetu, ki bi lahko naredila to. Zdaj je čas za mir,« je še dodal in se zahvalil za pozornost »v tej zadevi«. Kot da bi bila kakšna druga zadeva vredna večje pozornosti v času, ko se ZDA z vojaško akcijo, pa naj bo še tako omejenega trajanja, pridružujejo izraelskemu obračunavanju z iranskimi jedrskimi zmogljivostmi.

Ameriški predsednik je v četrtek odločitev za napad naznanil v prihodnjih dveh tednih ter od Irana zahteval brezpogojno vdajo. To po njegovem pomeni, da lahko sami razstrelijo vse jedrske objekte islamske republike, potem ko jo je mednarodna agencija za jedrsko energijo IAEA obtožila plemenitenja urana skoraj do jedrske bombe. Izrael, ki mu Iran že tradicionalno napoveduje uničenje, se je odločil ukrepati z bombnimi in drugimi napadi, ki trajajo že več kot teden dni.

Že od vsega začetka pa je bilo jasno, da imajo le ZDA letala za globinsko bombardiranje dobro skritih domnevnih iranskih jedrskih objektov. Nevidni bombniki B2, po predvidevanjih s trinajst-tonskimi bombami, so včeraj iz Misurijs poleteli proti ameriškemu oporišču na Guamu, kot kaže, pa tudi naprej proti Iranu.

Iranski Fordo na februarski satelitski fotografiji.