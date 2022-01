Kitajska Janševe besede označila za nevarne

Kitajsko zunanje ministrstvo se je ostro odzvalo na besede Janeza Janše iz ponedeljkovega intervjuja z Rameshem Ramachandranom, voditeljem nacionalne indijske televizije Doordarshan.

Slovenski premier je v pogovoru mdr. povedal, da si Slovenija prizadeva za vzpostavitev oziroma izmenjavo predstavništev s Tajvanom, četudi ne na ravni veleposlaništev. V intervjuju je Tajvan trikrat poimenoval država.

Kitajsko zunanje ministrstvo se je na njegove izjave danes odzvalo v izrazito negativnem tonu, Peking je njegove izjave označil celo za nevarne.

»Kitajsko zunanje ministrstvo je izrazilo močno nasprotovanje izjavam slovenskega premiera Janeza Janše, da se njegova država pogovarja s tajvansko regijo o vzpostavitvi skupnih predstavništev, in ponovilo, da je neodtujljiv del Kitajske,« je v tvitu zapisala državna televizijska mreža v angleškem jeziku CGTN.

V Pekingu vztrajno o načelu ene Kitajske

»Če bi se tajvanski narod hotel priključiti Kitajski, če bi bila to njegova svobodna volja brez pritiskov, brez vojaškega posredovanja in brez izsiljevanja in strateških pasti, kot se to trenutno dogaja s Hongkongom, bi mi to podprli. Če pa si želi tajvanski narod živeti neodvisno, smo tukaj, da podpremo tudi takšen položaj. Menim, da je to ključno vprašanje,« je Janša med drugim v ponedeljek povedal v intervjuju.

»Tajvan je nedeljiv del kitajskega ozemlja. Vlada Ljudske republike Kitajske je edina legitimna vlada, ki predstavlja celotno Kitajsko. Načelo ene Kitajske je splošno priznano pravilo mednarodnih odnosov in univerzalen konsenz mednarodne skupnosti,« je na današnji novinarski konferenci v Pekingu po pisanju STA povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian.

»To je tudi politični temelj odnosov med Kitajsko in Slovenijo ter Kitajsko in Evropo,« je dodal po poročanju CGTN.

Janša je bil v pogovoru kritičen tudi do kitajskih pritiskov na Litvo, kjer je Tajvan ob koncu prejšnjega leta odprl svoje predstavništvo, in to z imenom Tajvan – ne kot »kitajski Tajpej«. »Strašljivo je poskušati pahniti v izolacijo tako majhno državo, ki se je pred tridesetimi leti prav tako borila za neodvisnost,« je povedal.