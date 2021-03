Kitajska odgovarja na britanske sankcije zaradi Ujgurov

Kitajske oblasti so v preteklih letih v prevzgojna taborišča v Xinjiangu zaprle več kot milijon Ujgurov in pripadnikov drugih manjšin, s čimer naj bi jih želeli prisilno asimilirati. Kitajske oblasti trdijo, da gre za centre za poklicno izobraževanje, v katerih naj bi izkoreninili ekstremizem in terorizem.

Protestnik iz skupnosti Ujgurov med protestom proti obisku kitajskega zunanjega ministra v Turčiji. FOTO: Bulent Kilic/Afp

Ujguri so turško ljudstvo, ki živi v vzhodni in osrednji Aziji. Največ Ujgurov živi v avtonomni pokrajini Šindžiang-Ujgur na skrajnem severozahodu Ljudske republike Kitajske, od tega približno 80 odstotkov v Tarimskem bazenu na jugozahodu pokrajine.



Velike izseljenske skupnosti Ujgurov živijo v srednjeazijskih državah Kazahstan, Kirgizistan in Uzbekistan, manjše pa v Mongoliji, Pakistanu, Afganistanu, Turčiji, Ruski federaciji in okrožju Taoyuan v kitajski provinci Hunan.

Kitajska je danes uvedla sankcije proti devetim posameznikom, tudi poslancem, in štirim pravnim subjektom v Veliki Britaniji v odgovor na sankcije Londona proti kitajskim predstavnikom zaradi ravnanja z muslimansko manjšino Ujgurov v avtonomni pokrajini Xinjiang. Kitajsko zunanje ministrstvo je uvedbo sankcij utemeljilo s tem, da so »zlonamerno širili laži in dezinformacije«o ravnanju Pekinga z Ujguri, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Peking je sankcije uvedel med drugim proti, bivšemu vodji vladne britanske konservativne stranke ter drugim poslancem in skupinam, ki so se zavzemale za pravice Ujgurov in Hongkonga. Sankcije je uvedel tudi proti odvetniški družbi, ki je zastopala Ujgure pri obrambi njihovih človekovih pravic in odvetniku za človekove pravice, komisiji za človekove pravice konservativne stranke in ujgurskemu sodišču, ki ga vodi Nice, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Omenjenim in članom njihovih družin je prepovedan vstop na ozemlje celinske Kitajske, v Hongkong in Macao, njihovo premoženje na Kitajskem bodo zamrznili, kitajske institucije in posamezniki pa ne smejo sodelovati z njimi. Duncan Smith je tvitnil, da je zaradi kitajskih sankcij počaščen, saj je njihova dolžnost, da opozarjajo na kršitve človekovih pravic v Hongkongu in na genocid nad Ujguri.Kitajsko zunanje ministrstvo je izpostavilo, da so bile britanske sankcije utemeljene na lažeh in dezinformacijah ter da pomenijo kršitev mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, vmešavanje v kitajske notranje zadeve ter spodkopavajo britansko-kitajske odnose. Dodali so, da so britanskega veleposlanika na Kitajskem poklicali na pogovor in mu izrazili obsodbo in nasprotovanje sankcijam.London je v ponedeljek uvedel sankcije proti štirim visokim uradnikom na Kitajskem in državni varnostni organizaciji. To so prve britanske sankcije zaradi ujgurskega vprašanja. Velika Britanija je sankcije sprejela, potem ko so zaradi ravnanja z Ujguri sankcije poti Kitajski sprejele ZDA, Kanada in Evropska unija. Peking je proti vsem uvedel povračilne ukrepe, kitajski vladni mediji pa sedaj pozivajo k bojkotu zahodnih podjetij.