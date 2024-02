Kitajska ostro nad ameriški veto na prekinitev ognja v Gazi

Potem ko je Alžirija Varnostnemu svetu ZN predlagala resolucijo, ki je vsebovala prekinitev ognja v Gazi in je zanjo glasovalo 13 od 15 držav – Združeno kraljestvo se je vzdržalo, ZDA pa so resolucijo blokirale z vetom –, se je oglasila Kitajska.

Argument ZDA, ki so predlagale svojo različico, da bi alžirski predlog škodil pogajanjem za izpustitev talcev, je kitajski predstavnik pri ZN Zhang Jun zavrnil, češ da je »popolnoma nezaslišan«. »Glede na razmere na terenu ni nenehno izogibanje takojšnji prekinitvi ognja nič drugega kot zelena luč za nadaljevanje morije,« je zatrdil in opozoril, da lahko širitev konflikta destabilizira regijo in poveča tveganje za vojno večjih razsežnosti. »Le če pogasimo ogenj v Gazi, lahko preprečimo, da bi peklenski ogenj zajel celotno regijo,« je posvaril Zhang Jun.

Palestinski predstavnik pri ZN Rijad Mansur je ob tem za Al Džaziro med drugim povedal, da veto Izraelu pošilja napačno sporočilo in da je obžalovanja vreden.

Do poteze so bili kritični tudi predlagatelji Alžirci in Francozi. Kdaj bo Varnostni svet glasoval o ameriškem predlogu, sicer ni znano, zavzema pa se za začasno prekinitev ognja pod pogojem, da Hamas izpusti vse talce, za neovirano dostavo humanitarne pomoči v Gazo ter poleg tega omenja, da bi ofenziva na Rafo močno škodila civilistom in povzročila njihovo vnovično razselitev, najverjetneje v Egipt.

Izrael je po pokolu 1200 civilistov na jugu države 7. oktobra, ki ga je izvedlo skrajno palestinsko gibanje Hamas, v Gazi ubil že več kot 29.000 ljudi. Velika večina jih je razseljenih, samo v Rafi na jugu enklave si je zatočišče poiskalo 1,2 milijona ljudi. Nekateri so se selili že večkrat. Spopadajo se s pomanjkanjem osnovnih življenjskih potrebščin, grozijo jim nalezljive bolezni. Izrael nadaljuje tudi racije na Zahodnem bregu, sinoči je bil znova na udaru Dženin, kjer so po poročanju Haaretza ubili tri ljudi, štirideset pa jih aretirali.