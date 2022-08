Kitajska prekinja sodelovanje z ZDA na več področjih

Kitajska je danes sporočila, da prekinja sodelovanje z ZDA na več področjih. Peking bo prekinil kitajsko-ameriška pogajanja glede podnebnih sprememb, odpovedal srečanje vojaških voditeljev obeh držav ter še dve srečanji na temo varnosti, je danes sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo.

S tem se je Peking odzval na obisk ameriške kongresnice Nancy Pelosi na Tajvanu. Kitajska ta otok namreč obravnava kot del svojega ozemlja in obisk politične predstavnice ZDA vidi kot provokacijo ter vmešavanje v kitajske notranje zadeve.

Pri tem kot razlog navaja neupoštevanje kitajskega nasprotovanja obisku predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska in ZDA, ki na svetovni ravni povzročata največje količine izpustov toplogrednih plinov, sta lani na vrhu COP26 v Glasgowu nepričakovano sklenili podnebni dogovor. Obe državi sta obljubili, da bosta v naslednjem desetletju sodelovali pri pospeševanju podnebnih ukrepov in se redno sestajali, da bi se spopadli s podnebno krizo.

Kitajsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo še, da Peking prekinja sodelovanje z Washingtonom tudi na področjih vračanja nezakonitih migrantov, pravosodja, mednarodnega kriminala in boja proti drogam.

Pred tem so danes iz Pekinga sporočili, da Kitajska uvaja sankcije proti Pelosijevi in njenim ožjim družinskim članom, niso pa podrobneje pojasnili, za kakšne sankcije gre. Kitajska je v odziv na obisk Pelosijeve v četrtek v bližini Tajvana začela tudi obsežne vojaške vaje, ki bodo trajale do nedelje.