Kitajski zlati teden brez sijaja

Za kulisami, ki se bodo 16. oktobra, ko se bo začel partijski kongres, samo delno razmaknile, se očitno nekaj dogaja. Nekaj dni pred tem, ko se je Xi Jinping pojavil na razstavi, ki slavi velike dosežke Kitajske med njegovim prvim desetletjem na oblasti, je v videočestitki ob nekem dogodku govoril Song Ping, nekdanji član stalnega komiteja politbiroja, trenutno najstarejši upokojeni funkcionar iz najožjega vodstva. Song Ping, ki je star 105 let in slovi po neomadeževani moralni integriteti, je poudaril, da so »reforme in odpiranje svetu edina pot razvoja in napredka sodobne Kitajske ter edina pot do uresničitve kitajskih sanj«.

Te besede so bile najmanj opozorilo sedanjemu voditelju, naj se spomni vsega, kar je nekdaj poudarjal, nato pa vse skupaj odrinil na obrobje, kot da se je medtem opredelil za bistveno drugačno politično doktrino. Xi Jinping je namreč do pred petimi leti korakal po poti, ki jo je začrtal arhitekt kitajske preobrazbe Deng Xiaoping, in prav to je pot reform in odpiranja zunanjemu svetu, o kateri je govoril Song Ping. Toda od trenutka, ko se je začel pripravljati na tretji mandat, se je Xi Jinping vse bolj očitno oddaljeval od Dengove doktrine, vse ostreje obračunaval z nosilci kapitalističnih stebrov komunistične države in vse bolj nevarno grozil zunanjemu svetu – zlasti Zahodu –, naj ga ne ovira pri izgradnji največje supersile na svetu.