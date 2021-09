Kljub protestom ustoličen novi črnogorski metropolit Joanikije

Na protestnike so spustili tudi solzivec. FOTO: Stevo Vasiljević/Reuters



Potreben je mir

Protestniki so postavili več barikad, tudi iz gorečih gum. FOTO: Stevo Vasiljević/Reuters

V pravoslavnem samostanu v Cetinju v Črni gori je patriarh srbske pravoslavne cerkvekljub protestom, ki so spremljali dogodek, danes ustoličil novega črnogorskega metropolita. Ta je na položaju nasledil metropolita Amfilohijo, ki je oktobra lani umrl za posledicami covida-19.V vseh cerkvah črnogorsko-primorske metropolije so medtem zvonili zvonovi in tako obeležili ustoličenje, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.Zaradi spora med srbsko pravoslavno cerkvijo, iz katere prihaja Joanikije, in črnogorskimi verniki, ki si želijo samostojnost, prihaja tudi do protestov.V središču Cetinja je že zgodaj zjutraj prišlo do izgredov med protestniki, ki nasprotujejo ustoličenju metropolita Joanikija, in policijo. Srbski patriarh Porfirije in metropolit Joanikije sta tja prispela s helikopterjem in se tako izognila protestnikom.Protestniki, ki so zahtevali, da slovesnost ustoličenja poteka izven samostana, so se v središču mesta Cetinje zbrali že okoli pete ure zjutraj. Posredovala je policija in ločila protestnike v več skupin. Po poročanju črnogorske televizije je policija, da bi razgnala demonstrante, uporabila solzivec in šok granate. Protestniki so pred tem policijo obmetavali s kamenjem, steklenicami in petardami. Skupno je policija doslej prijela osem protestnikov. Na izgredih je bilo poškodovanih več protestnikov in dva policista.Patriarh srbske pravoslavne cerkve Porfirije je danes na slovesnosti ob ustoličenju novega črnogorskega metropolita Joanikija v Cetinju dejal, da je ta položaj velika dolžnost in čast. »Mir je tukaj potreben bolj kot karkoli drugega,« je povedal.»Velika čast je priti na prestol Svetega Petra Cetinjskega in mnogih svetnikov na njem do danes, tudi velikega očeta metropolita Amfilohija,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal patriarh, ki je bil na ta položaj imenovan februarja letos.Povedal je, da v samostan v Cetinju, kjer je potekalo današnje ustoličenje novega črnogorskega metropolita Joanikija, niso prišli, »da bi kaj ovirali ali grozili ali, Bog ne daj, celo ukradli, ampak da bi opravili sveto dejanje ustoličenja izbranega metropolita«. »Vi ste tukaj, da ne sprašujete, kdo je kdo in kateremu narodu pripada. Vi ste tukaj, da gladite ostrine in postavljate mostove,« je še povedal Porfirije.