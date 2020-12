Kmalu bo jasno, kaj pomeni brexit

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med Evropsko unijo in njeno nekdanjo članico se bodo z vstopom v novo leto radikalno spremenili, toda spremembe bodo toliko večje in bolj neprijetne, če Bruslju in Londonu v prihodnjih dveh tednih ne bo uspelo skleniti trgovinskega dogovora in z njim ohraniti vsaj nekatere od vezi, ki so se spletle v skoraj pol stoletja britanskega članstva v Uniji.