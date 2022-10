Ko čudežno oživijo mrtvi in množično oslepijo videči

V nadaljevanju preberite:

Splošne volitve v Bosni in Hercegovini so po pričakovanjih zaznamovali številni poskusi bolj ali manj spretnih goljufij in manipulacij. Prvi neuradni rezultati še niso znani. V odsotnosti zanesljivih anket so analitiki zadržano napovedovali spremembe. Vnaprej je bilo jasno le, da bo volivcev, ki se bodo počutili prevarane, preveč, da bi lahko v BiH in regiji mirno spali.

Približno 3,4 milijona volilnih upravičencev v Bosni in Hercegovini, demografsko izčrpani državi s 3,2 milijona prebivalcev, je izbiralo tri člane predsedstva in poslance za državni parlament, parlamente entitet Federacija BiH in Republika Srbska, poslance v desetih kantonalnih parlamentih in parlamentu distrikta Brčko.

Slabo uro po zaprtju volišč je visoki predstavnik v Bosni in Hercegovini, nemški diplomat Christian Schmidt, sporočil, da je sklenil spremeniti volilni zakon.