Ko ni Tesle, se pojavi Ruđer Bošković

Preimenovanje letališča Dubrovnik, ki po novem nosi ime po Ruđerju Boškoviću, matematiku, fiziku in astronomu iz 18. stoletja, je sprožilo nov spor med Hrvaško in Srbijo. Spor, kakršnega smo doslej lahko spremljali v zvezi z imenom drugega genija, Nikole Tesle, ki si ga goreče lastijo pripadniki obeh narodov, oboji so ga dali na svoj denar, Srbi pa so po njem poimenovali beograjsko letališče in tako stopili na žulj Zagrebu.