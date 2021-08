Koalicija je razpadla, vlada dela naprej

Kljub temu, da je včeraj zvečer razpadla vladna koalicija, so v vladajoči stranki Zakon in pravičnost prepričani, da lahko še naprej vladajo. A današnje glasovanje o spornem vladnem predlogu sprememb medijske zakonodaje, ki bi postavilo to prepričanje na preizkušnjo, so za nedoločen čas prestavili.