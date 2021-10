V nadaljevanju preberite:

SPD, Zeleni in liberalna FDP naj bi še konec tega tedna začeli koalicijska pogajanja. Določili so 22 tematskih sklopov, časovnica pa naj bi jih do vlade pripeljala še pred božičnimi prazniki. A vse bolj se zdi, da bo morebitna nova vladna koalicija v tej sestavi prej kot koalicija kvantnega preskoka, koalicija najmanjšega skupnega imenovalca. Kaj kaže na to in zakaj bo financiranje najtrši oreh pogajanj?