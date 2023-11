Koalicija Srbija proti nasilju slabi Vučićevo premoč

V nadaljevanju preberite:

Srbi bodo 17. decembra odšli na predčasne parlamentarne volitve, izbirali bodo še poslance­ v pokrajinsko skupščino v Vojvodini in občinske oziroma mestne oblasti v več deset občinah, vključno z Beogradom. Prvič po 11 letih je koalicija nasprotnikov vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) pod vodstvom predsednika države Aleksandra Vučića na merjenju javnega mnenja zbrala več kot 20 odstotkov. To ne pomeni, da je oblast Vučićeve SNS na ravni države ogrožena, lahko pa bi izgubila nadzor nad Beogradom, so napovedali analitiki.