Končali sojenje Sarkozyju zaradi nezakonitega financiranja kampanje

V Franciji se je končalo sojenje nekdanjemu francoskemu predsedniku Nicolasu Sarkozyju zaradi obtožb o nezakonitem financiranju volilne kampanje za predsedniške volitve leta 2012. Obramba je zahtevala oprostilno sodbo, tožilstvo pa najmanj polletno zaporno kazen. Sodba bo izrečena in objavljena naknadno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Tožilci so prejšnji teden za Sarkozyja zahtevali enoletno zaporno kazen, od tega pol leta pogojno, in plačilo 3750 evrov globe.



66-letni Sarkozy, ki se je na sodišču pojavil šele ob koncu večtedenskega sojenja, je vse obtožbe zanikal.



Spomnimo, da je Sarkozy v primeru Bygmalion obtožen, da je zakonsko dovoljeno porabo za volilno kampanjo presegel za 20 milijonov evrov; šlo je sicer za neuspešno kampanjo za ponovno izvolitev na položaj predsednika države leta 2012. Obtožen je, da je pretirano porabo nadaljeval kljub več jasnim opozorilom, da bo presegel dovoljeno mejo ter se tako okoristil s prevaro.



Ob Sarkozyju je v primeru zaradi prevare ali pomoči pri njej obtoženih trinajst ljudi. Gre za nekdanje uslužbence podjetja za odnose z javnostmi Bygmalion in člane Sarkozyjeve nekdanje stranke UMP, ki se je kasneje preimenovala v Republikance. Ti so obtoženi zaradi izdajanja lažnih računov, da bi prikrili, da je Sarkozy za kampanjo porabil skoraj enkrat več od dovoljenih 22,5 milijona evrov.

