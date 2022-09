Končni rezultati volitev na Švedskem potrdili zmago desnice

Na Švedskem so objavili končne rezultate parlamentarnih volitev iz prejšnje nedelje, ki so potrdili zmago desne koalicije. V 349-članskem parlamentu je levo politično opcijo premagala s 176 sedeži proti 173 in dosegla večino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Volilna udeležba na volitvah 11. septembra je bila 84-odstotna.

Kontroverzno povezovanje s populistično stranko

Desno usmerjeni blok vodi konservativec Ulf Kristersson iz Zmerne stranke, a največ glasov na desnici so pobrali skrajno desni Švedski demokrati, ki so prejeli 20,54 odstotka glasov za 73 sedežev. Kristerssonovo povezovanje z desno populistično stranko je sicer precej kontroverzno, saj doslej še nobena zmerna stranka ni hotela sodelovati z njimi.

Največ glasov na volitvah je sicer prejela vladajoča stranka Socialnih demokratov. S 30,33 odstotka glasov je osvojila 107 sedežev. Vendar pa so se ostali koalicijski partnerji odrezali slabše. Predsednica vlade Magdalena Andersson je že sredi tedna priznala poraz in napovedala odstop.

V ponedeljek se bodo sicer začeli prvi pogovori o sestavljanju nove vlade. Anderssonova pa bo do prisege nove vlade vodila tehnično vlado.

Po prejšnjih parlamentarnih volitvah na Švedskem leta 2018 je trajalo 134 dni, preden je socialdemokratom uspelo sestaviti vlado.