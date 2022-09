Konec naraščanja kitajskega vpliva v ZN?

V nadaljevanju preberite:

V sredo je bilo končno objavljeno dolgo pričakovano poročilo agencije ZN za človekove pravice o razmerah v Xinjiangu, v njem pa so navedene ugotovitve, ki jih Kitajska nikakor ni hotela slišati. Število članov ujgurskih in drugih, pretežno muslimanskih skupin, ki so bili arbitrarno ali diskriminacijsko aretirani, »bi lahko kazalo na to, da so bili tam storjeni različni zločini, zlasti zločini proti človečnosti«, je zapisano v dokumentu, ki ima 46 strani.